Son Dakika Haberleri: Lapseki'de Polis Haftası Etkinlikleri

Lapseki'de Polis Haftası Etkinlikleri

2 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü sebebiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Lapseki'de Polis Haftası Etkinlikleri, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü sebebiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Lapseki Hükumet Konağı önünde yer alan Atatürk büstüne İlçe Emniyet Müdürü Adnan Yenici tarafından çelenk sunumu yapıldı. Kaymakam Tahir Şahin önderliğinde devam eden programda bir Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. İlçe Emniyet Müdürü Adnan Yenici hizmet binasına geçerek tebrikleri kabul etti. İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret edenler arasında Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer, Hasan Engin, siyasi temsilciler yer aldı. İlçe Emniyet Müdürü Yenici tebrik için gelen ziyaretçilere teşekkür ederek, ikramda bulundu. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:29 Kaynak: İHA
Çanakkale, Polis, Lapseki, Güncel
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