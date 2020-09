Lapseki'de sahil projesi çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 80 bin metrekare alanda başlatılan sahil projesi çalışmaları sürüyor.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, "Lamsakos'tan Lapseki'ye" adlı projede önemli mesafe alındığını bildirdi.

Projenin ilçe için önemine değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"15 Temmuz Şehitler Parkı'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne doğru yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda sadece deniz kenarına taş alanları yapıldı. O alanımız inşallah Millet Bahçesi olacak. O alanı Bakanlık yapacak ve ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza hediye edilecek. Devamında ise çeşitli etkinlik alanları ile kafeterya, çocuk oyun alanları, seyir terası, yeşil alanların olacağı ve bu alanda ise her türlü etkinlik yapılabilecek bir alan devamında halı saha, voleybol, basketbol sahası, tenis kortu ve diğer spor alanları hemen yanında güzel görünümlü bir yel değirmeni, devamında ise halk plajı yapılacak. Sahilin tamamında yürüyüş ve bisiklet yolu tamamlandı, vatandaşlarımız şu an kullanıyorlar. Sahilde ayrıca yapımı devam eden ve 20 metre genişliğinde yol olacak ve bu yolun altyapısı tamamlandı. Bulunduğumuz alana bir de gençlik merkezi yapıyoruz. Projesi bitti, muhtemelen ekim ayı sonunda başlar diye düşünüyorum. Gençlik merkezinin içinde çok güzel bir kütüphane var. Hemen yan tarafına ise 100 çocukluk kreş yapılacak. Kısacası bu alandaki proje tamamlandığında her geçen gün değişen ve gelişen ilçemize çok şey karacağını düşünüyorum."

Belediye Başkanı Yılmaz, projenin tümünü gelecek yıl tamamlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.