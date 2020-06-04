Lapseki'de sahile ölü caretta caretta vurdu - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, sahile caretta caretta türü deniz kaplumbağası ölüsü vurdu.

Lapseki ilçesi Süleymanpaşa Mahallesi Kökez mevkiinde, sahile vuran caretta caretta ölüsü bulundu. Ölü caretta carettayı görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Lapseki Belediyesi ekiplerince, yaklaşık 1,5 metre boyunda ve 100 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen caretta caretta iş makinesiyle sahilden kaldırıldı.Sahile vuran ölü caretta carettayı gören Erdem Bayraktar, "Sahile vuran kaplumbağanın yanına gidip baktığımızda, hareket etmediğini ve ölü olduğunu gördük. Durumu hemen yetkililere bildirdik" dedi.