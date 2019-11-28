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Lapseki'de şehit ailesine ziyaret

6 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yeni doğan bebekler için hayata geçirilen "Hoş Geldin Küçük Hemşehrim" projesi kapsamında ev ziyaretleri devam ediyor.

Lapseki'de şehit ailesine ziyaret, System.String[]

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yeni doğan bebekler için hayata geçirilen "Hoş Geldin Küçük Hemşehrim" projesi kapsamında ev ziyaretleri devam ediyor. Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin ve Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, proje kapsamında şehit Zafer Çetin'in kardeşi Eyüp Çetin ve ailesi ile bir araya geldi.


Çetin ailesinin yeni bebeğiyle yakından ilgilenen Kaymakam Şahin, aile bireyleriyle bir süre sohbet etti. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise ziyarette yaptığı açıklamada, "Hoş Geldin Küçük Hemşehrim projesi ile ev ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugün Lapseki'mizin evladı olan Şehit Zafer Çetin'in kardeşi Eyüp Çetin ve ailesiyle bir araya geldik. Şehit ailemize hayırlı olsun dileklerimizi ileterek hal ve hatırlarını sorduk. Bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak onların her zaman devlet şefkatiyle yanlarında olduğumuzu bir kez daha hatırlattık" dedi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Lapseki, Eyüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:51 Kaynak: İHA
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