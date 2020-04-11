Lapseki'de

Lapseki İlçe Belediyesi tarafından "Sen evde kal Lapseki ekmeğini biz getiririz" çalışması başlatıldı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili ilçelerinde de tedbirler aldıklarını söyledi.

Salgınla ilgili olarak ilk günden bu yana 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hizmet verdiklerini anımsatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte 10 kişiden oluşan Vefa Destek Merkezi birimi kurduk. Muhtarlıklarla birlikte yaptığımız çalışmalarda ilçe merkezimizde yaşayan 1672, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşımıza ulaştık. Bu yaşlılarımızla kısa bir anket yaptık. Telefonu var mı, cep telefonu kullanmayı biliyor mu, bu konularda kendilerine broşür bıraktık. Bize ulaşmaları konusunda yardımcı olduk ve şimdi bu ailelere erzak kolisi dağıtımı yapıyoruz."

Yılmaz, yeni başlattıkları "Sen evde kal Lapseki ekmeğini biz getiririz" çalışmasıyla ise 520 aileye ekmek dağıtımı yaptıklarını belirterek, "Uzun zamandır devam eden AŞ evimizde her gün 125 aileye yemek veriyor. Ekmek dağıtımıyla birlikte ilçe halkımıza evde kal çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu.