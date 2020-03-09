Lapseki'de sokak hayvanları için toplandılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lapseki'de sokak hayvanları için toplandılar - Son Dakika

Lapseki'de sokak hayvanları için toplandılar

7 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki içesinde Lapseki-Çardak Sokak Hayvanları Koruma Derneği genel kurul toplantısı yapıldı.

Lapseki'de sokak hayvanları için toplandılar, System.String[]

Çanakkale'nin Lapseki içesinde Lapseki- Çardak Sokak Hayvanları Koruma Derneği genel kurul toplantısı yapıldı.


Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan sahil Sosyal Tesisler'de gerçekleşen oturuma Dayanışma Hayvan Hakları Federasyon Başkanı Timur Ugan da katıldı. Yeni yönetim organlarının seçildiği genel kurulda, güncellenen hayvan hakları kanunlarındaki çalışmalar anlatıldı. İlçede hayata geçirilmesi planlanan bakım evi, veteriner hekim ve hayvan dostu personel alımı konuları tekrar gündeme getirildi. Mevcut Başkan Hüveyda Gül yapılan oylamada yeniden Lapseki-Çardak Sokak Hayvanları Koruma Derneği başkanı seçildi.


Gül toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Lapseki'de yapılacak projesi ve bütçesi hazır bakım evi, veteriner hekim ve hayvan dostu personel alımı konuları bugün tekrar gündeme geldi. Bu yönetimin bir an önce hayata geçirmeyi istediği projelerin başında yer alıyor. Bugün çok değerli bir katılımcı da aramızda yer aldı. Ben Dayanışma Hayvan Hakları Federasyon Başkanı Timur Ugan'a verdiği desteklerden dolayı arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Lapseki, Çardak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 18 terörist öldürüldü
AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu da Babacan'ın partisine katıldı Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Ali Babacan'ın yeni partisinin kurucular kurulunda yer aldı Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor

Son Dakika Haberleri
19:42 Sudan'da siyasi partiler Başbakan Hamduk'a suikast girişimini kınadı
19:40 - Brüksel'deki Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamayı bekliyor
19:38 Merkel'den AB-Türkiye mülteci anlaşmasının iyileştirilmesine destek Açıklaması
19:38 Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
19:36 Depremzede çocuklar satranç turnuvasıyla moral depoladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 19:43:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lapseki'de sokak hayvanları için toplandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]