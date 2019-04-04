Lapseki'de Sokak Hayvanlarını Elleriyle Beslediler
1 saat önce
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü kapsamında gönüllü vatandaşlarca ilçe merkezi belde ve köylerde sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapıldı.
Çanakkale
'nin Lapseki
ilçesinde 4 Nisan
Dünya Sokak Hayvanları Günü kapsamında gönüllü vatandaşlarca ilçe merkezi belde ve köylerde sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapıldı.
Lapseki'de 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü kapsamında gönüllü vatandaşlarca ilçe merkezi belde ve köylerde sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapıldı. Dernek Başkanı Hüveyda Gül Suluca
köyünden başlayarak ilçe merkezi ve Çardak
beldesine kadar gönüllüler ile birlikte çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü olduğunu hatırlatan Gül, Lapseki ve Çardak Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği çatısı altında sağ duyu mesajı vermek istediklerini ifade etti. Gül, " Sokak hayvanları ile aynı çevrede yaşıyoruz. Paylaşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Sağ olsun gönüllü arkadaşlarımız ile birlikte çalışma gerçekleştirdik. Destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:39 Kaynak: İHA
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