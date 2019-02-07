Lapseki'de Sokak Köpekleri Kısırlaştırılıyor
1 saat önce
Lapseki Belediyesi tarafından sokak köpeklerinin kısırlaştırılması amacıyla çalışma başlatıldı.
Lapseki
Belediyesi tarafından sokak köpeklerinin kısırlaştırılması amacıyla çalışma başlatıldı.
Belediye ekiplerince sokaklarda başıboş gezen köpekler toplanıp belediye hayvan barınağına getiriliyor. Burada görevli veteriner hekimlerce kısırlaştırılan hayvanlar daha sonra doğal ortamlarına geri bırakılıyor.
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz
, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu çalışmayı Çanakkale
Veterinerler Odası ile gerçekleştirdiklerini söyledi.
Günlük 25 hayvanın kısırlaştırma işleminin yapıldığını aktaran Yılmaz, "Ayrıca bu hayvanların kuduz aşıları da yapılıyor. İşlemleri tamamlanan hayvanları daha sonra doğal ortamlarına bırakıyoruz. Talep olduğu takdirde belde ve köylerden hayvanları buraya topluyoruz, aynı şekilde kısırlaştırıp ardından kuduz aşılarını da yaptıktan sonra yaşam alanlarına salıyoruz. Burada çalışmalar bu şekilde devam ediyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:42 Kaynak: AA
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