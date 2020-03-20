Lapseki'de sokak ve caddeler, ilaçlama tanklarıyla dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lapseki'de sokak ve caddeler, ilaçlama tanklarıyla dezenfekte edildi - Son Dakika

Lapseki'de sokak ve caddeler, ilaçlama tanklarıyla dezenfekte edildi

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde koronavirüs ile mücadele kapsamında belediye ve gönüllü çiftçilerden oluşan ekip, cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Lapseki'de sokak ve caddeler, ilaçlama tanklarıyla dezenfekte edildi, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde koronavirüs ile mücadele kapsamında belediye ve gönüllü çiftçilerden oluşan ekip, cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Lapseki ilçesi, koronavirüse karşı mücadele kapsamında insan sağlığına zarar vermeyen 'benzalkonyum klorür' dezenfektan maddesiyle dezenfekte edildi. Gönüllü çifçiler, birer tonluk atomizer ilaçlama tanklarıyla ilçedeki sokak ve caddeleri ilaçladı. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Geçtiğimiz günlerde ilçemizdeki tüm iş yerleri ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi. Çifçi kardeşlerimize yardımları için teşekkür ederim. Bu virüsü çok çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımız çok dikkatli olsunlar, bizim ve Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına uysunlar" dedi.


Lapseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:01 Kaynak: DHA

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