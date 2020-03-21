Lapseki'de sokak ve caddeler, ilaçlama tanklarıyla dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lapseki'de sokak ve caddeler, ilaçlama tanklarıyla dezenfekte edildi - Son Dakika

Lapseki'de sokak ve caddeler, ilaçlama tanklarıyla dezenfekte edildi

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde koronavirüs ile mücadele kapsamında belediye ve gönüllü çiftçilerden oluşan ekip, cadde ve sokakları dezenfekte etti.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde koronavirüs ile mücadele kapsamında belediye ve gönüllü çiftçilerden oluşan ekip, cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Lapseki ilçesi, koronavirüse karşı mücadele kapsamında insan sağlığına zarar vermeyen 'benzalkonyum klorür' dezenfektan maddesiyle dezenfekte edildi. Gönüllü çifçiler, birer tonluk atomizer ilaçlama tanklarıyla ilçedeki sokak ve caddeleri ilaçladı. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Geçtiğimiz günlerde ilçemizdeki tüm iş yerleri ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi. Çifçi kardeşlerimize yardımları için teşekkür ederim. Bu virüsü çok çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımız çok dikkatli olsunlar, bizim ve Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına uysunlar dedi.

Lapseki'de sokak ve caddeler, ilaçlama tanklarıyla dezenfekte edildi

Lapseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:14 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Kısıtlamaya gitmeden hızlıca karşılayın BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Kısıtlamaya gitmeden hızlıca karşılayın         
22:28
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak         
20:22
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi         
15:22
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim         
14:58
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim         
14:32
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu         
11:59
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu         
10:26
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı         
09:53
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı         
09:33
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti         
09:29
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi         
08:20
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti         
00:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 07:22:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lapseki'de sokak ve caddeler, ilaçlama tanklarıyla dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]