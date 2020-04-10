Lapseki'de sosyal mesafeli çelenk töreni - Son Dakika

Lapseki'de sosyal mesafeli çelenk töreni
6 saat önce
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl dönümü sebebiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl dönümü sebebiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.
Lapseki Hükumet Konağı önünde yer alan Atatürk büstüne İlçe Emniyet Müdürü Ali Erdal tarafından çelenk sunumu yapıldı. Kaymakam Tahir Şahin önderliğinde devam eden programda saygı duruşunda bulunulup, ardından İstiklal Marşı okundu. Korona virüs tedbirleri kapsamında sade bir katılımla gerçekleşen törende Kaymakam Tahir Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Erdal ve görevli personeller maske takarak sosyal mesafe kuralına uymayı ihmal etmedi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:03 Kaynak: İHA
Son Dakika İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Türkiye'nin 40 yıllık fair play arşivi, 'Yaşamda ve Sporda Fair Play' kitabında toplandı ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak