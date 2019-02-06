Son Dakika Haberleri: Lapseki'de Sürücüler Yayalara Yol Vermedi

Lapseki'de Sürücüler Yayalara Yol Vermedi

1 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleşen yaya geçidi uygulamasında araç sürücüleri vatandaşlara yol vermedi.

Lapseki'de Sürücüler Yayalara Yol Vermedi, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleşen yaya geçidi uygulamasında araç sürücüleri vatandaşlara yol vermedi.

Lapseki' de gerçekleşen yaya geçidi uygulamasında araç sürücüleri vatandaşlara yol vermedi. İç İşleri Bakanlığı tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde başlatılan uygulamada araç sürücüleri yayalara yol vermedi. İlçe merkezinde yaya geçidi önünde görevli polisler olmasına rağmen, kural ihlali yaparak yayalara yol vermeyen araç sürücüleri vatandaşları çileden çıkarttı. Bazı vatandaşlar, "Biz durup araçlara yol vermesek bizi ezecekler" diyerek tepki gösterdi.

Polis memurları, 18 sayılı Karayolları Trafik kanunun 74'üncü maddesi kapsamında bilgilendirdikleri vatandaşlardan şikayetçi olmalarını istedi. Görevli memurlar ilçe merkezinden geçen İzmir- Bursa kara yolu üzerinde broşür dağıtarak çalışmalarını tamamladı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:48 Kaynak: İHA

Çanakkale, Lapseki, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Artık İnternet Üzerinden Yapılabilecek! E-tebligat Dönemi Başladı Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı

Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı İşte İstanbul'da 1 Kişiye Mezar Olan Binanın Çökmeden Önceki Hali
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 16:51:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lapseki'de Sürücüler Yayalara Yol Vermedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]