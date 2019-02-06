Son Dakika Haberleri: Lapseki'de Sürücüler Yayalara Yol Vermedi

Lapseki'de Sürücüler Yayalara Yol Vermedi

29 dakika önce

Lapseki'de sürücüler yayalara yol vermedi ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleşen yaya geçidi uygulamasında araç sürücüleri vatandaşlara yol vermedi.

Lapseki'de sürücüler yayalara yol vermedi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleşen yaya geçidi uygulamasında araç sürücüleri vatandaşlara yol vermedi.
Lapseki' de gerçekleşen yaya geçidi uygulamasında araç sürücüleri vatandaşlara yol vermedi. İç İşleri Bakanlığı tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde başlatılan uygulamada araç sürücüleri yayalara yol vermedi. İlçe merkezinde yaya geçidi önünde görevli polisler olmasına rağmen, kural ihlali yaparak yayalara yol vermeyen araç sürücüleri vatandaşları çileden çıkarttı. Bazı vatandaşlar, "Biz durup araçlara yol vermesek bizi ezecekler" diyerek tepki gösterdi.
Polis memurları, 18 sayılı Karayolları Trafik kanunun 74'üncü maddesi kapsamında bilgilendirdikleri vatandaşlardan şikayetçi olmalarını istedi. Görevli memurlar ilçe merkezinden geçen İzmir- Bursa kara yolu üzerinde broşür dağıtarak çalışmalarını tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:12 Kaynak: İHA

Çanakkale, Lapseki, Güncel
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