Lapseki'de Sürücüler Yayalara Yol Vermedi
29 dakika önce
Lapseki'de sürücüler yayalara yol vermedi ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleşen yaya geçidi uygulamasında araç sürücüleri vatandaşlara yol vermedi.
Lapseki
'de sürücüler yayalara yol vermedi
ÇANAKKALE - Çanakkale
'nin Lapseki ilçesinde gerçekleşen yaya geçidi uygulamasında araç sürücüleri vatandaşlara yol vermedi.
Lapseki' de gerçekleşen yaya geçidi uygulamasında araç sürücüleri vatandaşlara yol vermedi. İç İşleri Bakanlığı tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde başlatılan uygulamada araç sürücüleri yayalara yol vermedi. İlçe merkezinde yaya geçidi önünde görevli polisler olmasına rağmen, kural ihlali yaparak yayalara yol vermeyen araç sürücüleri vatandaşları çileden çıkarttı. Bazı vatandaşlar, "Biz durup araçlara yol vermesek bizi ezecekler" diyerek tepki gösterdi. Polis
memurları, 18 sayılı Karayolları Trafik kanunun 74'üncü maddesi kapsamında bilgilendirdikleri vatandaşlardan şikayetçi olmalarını istedi. Görevli memurlar ilçe merkezinden geçen İzmir- Bursa
kara yolu üzerinde broşür dağıtarak çalışmalarını tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:12 Kaynak: İHA
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