Lapseki'de 'Tarladan Sofraya Güvenilir Gıda Denetimleri' yapılıyor - Son Dakika

Lapseki'de 'Tarladan Sofraya Güvenilir Gıda Denetimleri' yapılıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 'Tarladan Sofraya Güvenilir Gıda' denetimleri yapılıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 'Tarladan Sofraya Güvenilir Gıda' denetimleri yapılıyor. Hasat öncesi pestisit ( zirai ilaç) denetim programı kapsamında numune alımları yapan mühendisler devam eden kontrollerle insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi, doğal dengenin korunması ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliği amaçlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, "Üreticilerimizin cezai işlemle karşılaşmamaları için ruhsatlı ilaçları kullanmaları, hasat ile son kullanma arasındaki süreye uymaları gerekmekte olup, ambalaj atıklarını akarsulara ve çevreye atmamalarını önemle rica ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

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