Lapseki'de "Troya Hazineleri Asırlık Hasret" Belgeseli Gösterimi

Lapseki ilçesinde "Troya Hazineleri Asırlık Hasret" adlı belgesel filmin gösterimi yapıldı.

Lapseki ilçesinde "Troya Hazineleri Asırlık Hasret" adlı belgesel filmin gösterimi yapıldı.



Hükümet Konağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Salonu'ndaki gösterim, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, Troya'da geçmişinin 5 bin yıl öncesine dayandığını hatırlattı.



Troya'nın, Anadolu'nun kadim bir değeri olduğunu belirten Yılmaz, "Anadolu'nun en eski değerlerinden olan Troya Destanı dünya üzerinde tüm kıtalara yayılarak kültürlere ilham vermiş çok az destandan biridir. Troya'yı ete kemiğe büründüren, düşü gerçeğe çeviren arkeolojik çalışmalar ise bugün arkeoloji dili açısından çok önemli bir referans noktası olarak kabul edilmektedir. Buna rağmen kazılardan çıkan kültürel mirasın akıbeti hepimiz tarafından malumdur. Bu belgesel, Troya'nın nasıl bulunduğu, çıkan eserlerin akıbetini çok başarılı bir şekilde aktaran bir eser olarak karşımıza çıkmıştır." diye konuştu.



Belgeseli, İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Albay Türker Altıngöz, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Engin Gür, İl Genel Meclisi Üyesi Tayfun Sevim, Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim, ilçe protokolü ve muhtarlar izledi.

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