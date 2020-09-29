Lapseki'de üst yapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üst yapı çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerleşim alanlarının oldukça fazla olduğu, özellikle yaz aylarında oldukça fazla kullanılan Suluca ve Kemiklialan köylerinin içinden geçtiği sahil yolunda yaptıkları asfaltlama çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Çalışmalar kapsamında öncelikle doğalgaz konusuna ağırlık verdiklerini ve bölgeye doğal gaz hattının döşenmesini sağladıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Burada öncelikle doğalgaz çalışmasını yaptık. Önce meslek yüksek okuluna doğal gaz hattı götürdük ve bu bölgenin alt yapısını tamamladık. Ardından asfaltlama çalışması yapıyoruz. Bu yolun tamamı Kemiklialan köyünden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bulunduğu yere kadar olan bölüm 8 kilometre asfaltlanacak. Daha önce üniversiteye kadar olan 6 kilometrelik bölümü tamamlamıştık. Bu bölgenin de alt yapısının tamamlanmasının ardından üst yapıya başladık. Bu hizmetin yapılmasında, bize destek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan'a, AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'na çok teşekkür ediyorum."