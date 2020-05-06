Lapseki'deki tarihi kaplıca, turizme kazandırılıyor - Son Dakika

Lapseki'deki tarihi kaplıca, turizme kazandırılıyor

ÇANAKKALE'nin Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Kocabaşlar köyündeki tarihi kaplıcanın turizme kazandırılmasına yönelik projenin, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nca (GMKA) destekleneceğini söyledi.

ÇANAKKALE'nin Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Kocabaşlar köyündeki tarihi kaplıcanın turizme kazandırılmasına yönelik projenin, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nca (GMKA) destekleneceğini söyledi. Kocabaşlar'ın Ilıca mevkisinde yer alan kaplıcanın turizme kazandırılmasıyla ilgili 2015'te ruhsat alımı için başlatılan girişimlerde somut adım atıldığını kaydeden Kaymakam Tahir Şahin, projenin GMKA tarafından 'Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı' dahilinde destekleneceğini belirtti. Kaymakam Şahin, istenilen sıcaklık ve su değerlerinin bulunmasıyla bölge turizmine büyük katkı sağlanacağını söyledi.'Jeotermal Arama ve Üretim Kuyusu Yaptırılması' başlığı altında, 24 Nisan'da resmi ilanın yayımlanmasının ardından 15 Mayıs günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı Salonu'nda ihale gerçekleştirilecek.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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