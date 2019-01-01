Lapseki Ensar Vakfından Kuran-ı Kerim Ziyafeti
1 saat önce
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Ensar Vakfı şubesi tarafından yıl başı gecesi Kuran-ı Kerim Tilaveti yapıldı.
Çanakkale
'nin Lapseki
ilçesinde, Lapseki Ensar Vakfı şubesi tarafından yıl başı gecesi Kuran-ı Kerim Tilaveti yapıldı.
Sahil sosyal tesislerinde düzenlenen programa Lapseki, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz
, Ensar Vakfı İlçe Başkanı İsmail Deveci, Müftü İbrahim Sezgin
, idari amirler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçede görevli din adamları tarafından okunan Kuran-ı Kerimin ardından dualar edildi. Ensar Vakfı İlçe Başkanı İsmail Deveci yıl başı gecesinde böyle bir etkinlik gerçekleştirmek istediklerini ifade ederek, " Miladi yılın tüm insanlığa ve İslam alemine barış ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:36 Kaynak: İHA
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