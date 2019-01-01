Son Dakika Haberleri: Lapseki Ensar Vakfından Kuran-ı Kerim Ziyafeti

Lapseki Ensar Vakfından Kuran-ı Kerim Ziyafeti

1 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Ensar Vakfı şubesi tarafından yıl başı gecesi Kuran-ı Kerim Tilaveti yapıldı.

Lapseki Ensar Vakfından Kuran-ı Kerim Ziyafeti, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Ensar Vakfı şubesi tarafından yıl başı gecesi Kuran-ı Kerim Tilaveti yapıldı.

Sahil sosyal tesislerinde düzenlenen programa Lapseki, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Ensar Vakfı İlçe Başkanı İsmail Deveci, Müftü İbrahim Sezgin, idari amirler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçede görevli din adamları tarafından okunan Kuran-ı Kerimin ardından dualar edildi. Ensar Vakfı İlçe Başkanı İsmail Deveci yıl başı gecesinde böyle bir etkinlik gerçekleştirmek istediklerini ifade ederek, " Miladi yılın tüm insanlığa ve İslam alemine barış ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:36 Kaynak: İHA

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