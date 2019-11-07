Son Dakika Haberleri: Lapseki İlçe Emniyet Müdürüne ziyaret
Son Dakika Güncel Lapseki İlçe Emniyet Müdürüne ziyaret

Lapseki İlçe Emniyet Müdürüne ziyaret

6 saat önce

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yeni göreve başlayan Lapseki İlçe Emniyet Müdürü Ömer Yıldız'ı ziyaret etti.

Lapseki İlçe Emniyet Müdürüne ziyaret, System.String[]

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yeni göreve başlayan Lapseki İlçe Emniyet Müdürü Ömer Yıldız'ı ziyaret etti.


İlçeye yeni tayin olan Emniyet Müdürü Ömer Yıldız'ı makamında ziyaret eden Yılmaz hayırlı olsun dileklerini iletti ve kendisine görevinde başarılar diledi. Lapseki'nin her geçen gün artan nüfusuna dikkat çeken Yılmaz, ilçe sakinlerinin huzur içerisinde yaşaması için 24 saat aralıksız görev yapan tüm emniyet personeline ayrıca teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Eyüp Yılmaz, Ömer Yıldız, Lapseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
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