Lapseki ilçe merkezi beyaza büründü - Son Dakika
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Lapseki ilçe merkezi beyaza büründü

6 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kar yağışının etkisini arttırmasıyla ilçe merkezi beyaza büründü.

Lapseki ilçe merkezi beyaza büründü, System.String[]

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kar yağışının etkisini arttırmasıyla ilçe merkezi beyaza büründü.


Çanakkale'nin Lapseki ilçe merkezinde yılın ilk kar yağışı başladı. Geçen hafta sonundan bu yana yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sabah erken saatlerde deniz seviyesinde de etkisini gösterdi. Gün boyunca devam etmesi beklenen yağışta kar kalınlığının 3 santime kadar yükselmesi bekleniyor. Kirazıyla dünyaca ünlü olan Lapseki'de meyve üreticilerin de yüzü güldü. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan endişelenen meyve üreticileri rahat bir nefes aldı. Meyve ağaçlarındaki erken uyanmanın önüne geçen kar yağışı, yüksek kesimlerde de etkisini sürdürüyor. Lapseki Tarım ve Orman Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre 8 bin 735 dekar alanda 200 binden fazla meyve ağacı bulunuyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Lapseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:36 Kaynak: İHA
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