Lapseki iskelesi doldu feribotlar denizde mahsur kaldı - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos fırtınası nedeniyle deniz ulaşımı tamamen durdu. Lapseki ilçesinde karaya oturan feribotun ardından GESTAŞ'ait 2 ayrı geminin de iskelede yer olmadığı için karaya 200 ve 750'şer metre açıkta yolcularıyla birlikte mahsur kaldığı belirtildi.



Çanakkale'de yaklaşık 1,5 saat önce özel bir şirkete ait olan yolcu ve araç taşımacılığı yapan 'Aydın Kaptan-2' isimli feribot, şiddetli lodos nedeniyle sürüklenip iskelenin yaklaşık 10 metre açığında bulunan ve deniz içerisinde 'topuk' diye tabir edilen kum birikintisinin oluştuğu bölgede karaya oturdu. İçerisinde araçlar ve yolcuların bulunduğu feribotun yanına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı kurtarma botu sevk edilirken, tahliye çalışması için rüzgarının hızının kesilmesinin beklendiği belirtildi.



Gelibolu'dan Lapseki'ye sefer yapan GESTAŞ'a ait 2 ayrı arabalı vapur da liman başkanlığının talimatıyla iskeleye alınmayınca yolcularıyla birlikte 200 ve 750'şer metre açıkta beklemeye başladı.



3 adet gemi rampasının bulunduğu Lapseki iskelesinde bir geminin de iskeleye paralel yanaştığı için hiç yer kalmadığı, gemilerin bu sebeple iskeleye alınmadıkları öğrenildi. Gemilerin araç ve yolcu olarak tam kapasite yüklü oldukları öğrenildi. - BURSA