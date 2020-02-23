Lapseki Muhtarlar Derneği Başkanı Arıcı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lapseki Muhtarlar Derneği Başkanı Arıcı oldu - Son Dakika

Lapseki Muhtarlar Derneği Başkanı Arıcı oldu

7 saat önce

Lapseki Köyleri Dayanışma ve Lapseki Muhtarları Yardımlaşma Derneği olağan genel kurulunda seçime tek liste halinde giren Mehti Arıcı yeniden başkan seçildi.

Lapseki Muhtarlar Derneği Başkanı Arıcı oldu, System.String[]

Lapseki Köyleri Dayanışma ve Lapseki Muhtarları Yardımlaşma Derneği olağan genel kurulunda seçime tek liste halinde giren Mehti Arıcı yeniden başkan seçildi.


Hizmet binasında gerçekleşen genel kurulda Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Pati İlçe Başkanı Namık Ergin, Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim de yer aldı. Açık oylamayla yapılan genel kurulda tek listeyle seçime giren Arıcı, "Yeni dönemde de hizmete devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Eyüp Yılmaz, Lapseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:27 Kaynak: İHA
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