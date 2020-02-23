Lapseki Muhtarlar Derneği Başkanı Arıcı oldu - Son Dakika

Lapseki Köyleri Dayanışma ve Lapseki Muhtarları Yardımlaşma Derneği olağan genel kurulunda seçime tek liste halinde giren Mehti Arıcı yeniden başkan seçildi.



Hizmet binasında gerçekleşen genel kurulda Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Pati İlçe Başkanı Namık Ergin, Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim de yer aldı. Açık oylamayla yapılan genel kurulda tek listeyle seçime giren Arıcı, "Yeni dönemde de hizmete devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE