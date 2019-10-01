Lapseki MYO'da aşure ikramı
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne (ÇOMÜ) bağlı Lapseki Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) muharrem ayı dolayısıyla öğrencilere aşure ikramı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:18 Kaynak: İHA
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne (ÇOMÜ) bağlı Lapseki Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) muharrem ayı dolayısıyla öğrencilere aşure ikramı yapıldı.
Etkinlikte bir konuşma yapan Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin hem hükumet hem de yerel yönetim kanadıyla öğrencilerin hizmetinde olduklarını ifade ederek, kendilerini programa davet eden okul yönetimine teşekkür etti. Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Engin Gür de başta Kaymakam Tahir Şahin olmak üzere, öğrencilere dağıtılan aşure ikramında katkıda bulunanlara minnettar olduklarını dile getirdi. - ÇANAKKALE
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