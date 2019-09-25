Son Dakika Haberleri: Lapseki'nin 97'nci kurtuluş yıl dönümü kutlandı
Son Dakika Güncel Haber

Lapseki'nin 97'nci kurtuluş yıl dönümü kutlandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Lapseki'nin 97'nci kurtuluş yıl dönümü kutlandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Lapseki'de 25 Eylül Kurtuluş Günü için Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma tören gerçekleştirildi. Törende bir konuşma yapan Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, "Bu gün 25 Eylül. Bugün Lapseki'nin gurur günü. Bugün Lapsekimizin bayramıdır. Bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan, hain güçlere karşı unutamayacakları bir dersi verdiğimiz gündür" dedi.
Etkinlikleri kapsamında, Lapseki şehitliğinde çelenk sunma töreni ve Çarşı meydanında halk oyunları, şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Lapseki'nin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri akşam fener alayı yürüyüşü ile sona erecek.


Lapseki, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır Kulp'ta HDP'lilerin şehit yakınlarına hakareti gerginliğe neden oldu
MHP lideri Bahçeli, parti yöneticileri ve milletvekilleri ile bir araya gelecek Günlük burç yorumları 25 Eylül 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) İstanbul'da İranlı sahte polisler turistleri soydu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 15:26:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lapseki'nin 97'nci kurtuluş yıl dönümü kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]