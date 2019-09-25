Son Dakika Haberleri: Lapseki'nin kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri
Son Dakika Güncel Haber

Lapseki'nin kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri

7 dakika önce

Lapseki'nin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri mevlid-i şerif okutulmasıyla başladı.

Lapseki'nin kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri, System.String[]

Lapseki'nin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri mevlid-i şerif okutulmasıyla başladı.


Etkinlik programı kapsamında, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan Gazi Süleyman Paşa Camii'nde yatsı namazını müteakip mevlid-i şerif okutuldu. 25 Eylül Lapseki'nin Kurtuluş Günü sebebiyle hükumet konağı önü ve ilçe şehitliğinde çelenk sunma merasimi yapıldı. Çarşı meydanında devam eden kutlamalarda protokol konuşmaları, halk oyunları, şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Lapseki'nin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü programı gemi ziyareti ve akşam saatlerinde gerçekleştirilecek olan fener alayı yürüyüşü ile sona erecek.


Etkinliklere katılanlar arasında Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çardak Belde Belediye Başkanı Metin Semerci, idari amirler ve siyasi temsilciler de yer aldı. - ÇANAKKALE

Süleyman Paşa, Çanakkale, Lapseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prof. Dr. Süha Özden: Bugünkü deprem Marmara Denizi'nde beklenen büyük depremin öncüsü değil
Erdoğan'ın BM'deki konuşmasının ardından İsrail'den bir tepki çeken hamle daha: Kudüs Bakanı gözaltında Son dakika: PKK'ya ağır darbe! 5 günde 2'si gri listede 43 terörist öldürüldü Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 140 işçi alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 10:33:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lapseki'nin kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]