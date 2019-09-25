Lapseki'nin kurtuluşunun 97. yılı kutlandı

Lapseki'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı törenle kutlandı.



Hükümet Konağı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Albay Türker Altıngöz ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Daha sonra şehitlikte devam eden programda, tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından ilçe meydanında gerçekleştirilen törende ise Belediye Başkanı Yılmaz, katılımcılara seslendi.

Öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları gösterisinin ardından tören sonra erdi.