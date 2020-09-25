Lapseki'nin kurtuluşunun 98. yıl dönümü - Son Dakika

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Garnizon Komutanı Albay Türker Altıngöz ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından çelenk sunuldu.

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