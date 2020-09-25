Lapseki'nin kurtuluşunun 98. yıl dönümü - Son Dakika

Lapseki'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.
Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Garnizon Komutanı Albay Türker Altıngöz ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından çelenk sunuldu.
Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Belediye Başkanı Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, ilçelerinin, 98 yıl önce bugün düşman işgalinden kurtulduğunu söyledi.
Buradaki törenin ardından ilçe mezarlığındaki şehitlik ziyaret edilip, şehit kabirlerine çiçek bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:23 - Kaynak: AA
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