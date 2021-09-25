Lapseki'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Kaymakam Dr. Fatih Çelikkaya, Garnizon Komutanı Albay Muammer Çoban ve Belediye Başkan Vekili Metin Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Orta Okulu bahçesindeki programa geçildi.

Belediye Başkan Vekili Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 99 yıl önce bugün emperyalist güçlere ve onların iş birlikçilerine unutamayacakları bir dersi verildiğini söyledi.

"Bugün 'ya istiklal, ya ölüm' diyenlerin, gelecek nesiller için, yani bizlerin bu topraklarda özgürce yaşayabilmesi için, şehadeti seçtikleri gündür" diyen Metin Yılmaz, "Bugün Lapseki'mizin gurur günüdür. Bugün Lapseki'mizin bayramıdır. Hepimize kutlu olsun. Dünya tarihinin akışını değiştiren ve bağımsızlığa olan inancını bir kez daha ortaya koyan aziz milletimiz, Milli Mücadeledeki tüm imkansızlıklara rağmen işgalcilere karşı canla başla mücadele etmiştir. Türk milletinin 1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlattığı istiklal mücadelesi dalga dalga şehirlere yayılmış, Çanakkale ruhu bir kez daha şehrimizde tecelli etmiştir. Tutsaklığı asla kabul etmeyen aziz milletimiz Çanakkale ruhu ile Milli Mücadele ruhunun harmanlandığı müstesna vatan parçası Lapseki'mizde tarihin dönüm noktalarında rol almıştır." diye konuştu.