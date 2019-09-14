Lapseki Şehitler Camii tamamlanıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 2018 yılında temeli atılan Şehitler Camii inşasında sona gelindi.



Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da iskele meydanında inşaat çalışmaları son aşamaya gelen Şehitler Camii'nde incelemelerde bulundu. Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İskele Şehitler Camii inşaatında artık sona geliniyor. Belediye ekiplerimizle beraber incelemelerde bulunduğumuz ve çalışmaların büyük bir hızla sürdüğü camide büyük bölümler tamamlandı. Şu aşamada çevre düzenlemesi ve son rötuş işlemleri devam etmektedir. Yakın zamanda açılışını yapmayı hedefliyoruz. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



Çanakkale'nin Ortaköy Camii olacak



Belediye Başkanı Yılmaz, kordon boyu batı sahilinde yer alan Şehitler Camii'nin tamamlanmasının ardından İstanbul Ortaköy Camii'ne alternatif bir güzellikte olacağına vurgu yaptı. Boğaz köprüsünün de tamamlanmasıyla birlikte bölgenin eşsiz bir güzelliğe kavuşacağını ifade eden Yılmaz, çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla vatandaşların da beğeneceği bir yapıya kavuşacaklarını kaydetti.



Esenyurt Belediyesinin katkılarıyla, 366 metrekare alan üzerine kurulacak olan İskele Şehitler Camii, yaklaşık olarak 2 milyon 700 bin liraya mal olacak. - ÇANAKKALE