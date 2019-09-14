Son Dakika Haberleri: Lapseki Şehitler Camii tamamlanıyor
Son Dakika Güncel Haber

Lapseki Şehitler Camii tamamlanıyor

48 dakika önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 2018 yılında temeli atılan Şehitler Camii inşasında sona gelindi.

Lapseki Şehitler Camii tamamlanıyor, System.String[]

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 2018 yılında temeli atılan Şehitler Camii inşasında sona gelindi.


Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da iskele meydanında inşaat çalışmaları son aşamaya gelen Şehitler Camii'nde incelemelerde bulundu. Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İskele Şehitler Camii inşaatında artık sona geliniyor. Belediye ekiplerimizle beraber incelemelerde bulunduğumuz ve çalışmaların büyük bir hızla sürdüğü camide büyük bölümler tamamlandı. Şu aşamada çevre düzenlemesi ve son rötuş işlemleri devam etmektedir. Yakın zamanda açılışını yapmayı hedefliyoruz. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.


Çanakkale'nin Ortaköy Camii olacak


Belediye Başkanı Yılmaz, kordon boyu batı sahilinde yer alan Şehitler Camii'nin tamamlanmasının ardından İstanbul Ortaköy Camii'ne alternatif bir güzellikte olacağına vurgu yaptı. Boğaz köprüsünün de tamamlanmasıyla birlikte bölgenin eşsiz bir güzelliğe kavuşacağını ifade eden Yılmaz, çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla vatandaşların da beğeneceği bir yapıya kavuşacaklarını kaydetti.


Esenyurt Belediyesinin katkılarıyla, 366 metrekare alan üzerine kurulacak olan İskele Şehitler Camii, yaklaşık olarak 2 milyon 700 bin liraya mal olacak. - ÇANAKKALE

Eyüp Yılmaz, Çanakkale, Lapseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e içinde "Maymuncuk" geçen yanıt
Çankırı'da bir günde üç deprem meydana geldi Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 7 kuruş zam bekleniyor 2002 yılından beri Erdoğan'la ilgili arşiv yapıyor! Odada yer kalmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 16:09:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lapseki Şehitler Camii tamamlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]