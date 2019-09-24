AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın girişimleriyle yaklaşık bir yıl önce İstanbul Esenyurt Belediyesinin katkılarıyla yapımına başlanan Lapseki Şehitler Camisi ibadete açıldı.

İlçede 366 metrekare alanda yapılan ve geçen hafta cuma namazıyla ibadete açılan cami, mimarisiyle dikkati çekiyor.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a ve Esenyurt Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Cami iç bölümlerinin tamamlandığını belirten Yılmaz, "Biz de bütün vatandaşlarımız, belediyemiz, kamu kurum ve kuruluşları, hayırsever vatandaşlar yani kısacası herkes bu işin içinde. Lapseki Şehitler Camisi'nin kısa zamanda şadırvan, tuvaletler ve çevre düzenlemesini tamamlayacağız. İlçemize sahil hattında güzel bir cami kazandırdığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.