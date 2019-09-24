Son Dakika Haberleri: Lapseki Şehitler Camisi ibadete açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Lapseki Şehitler Camisi ibadete açıldı

1 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın girişimleriyle yaklaşık bir yıl önce İstanbul Esenyurt Belediyesinin katkılarıyla yapımına başlanan Lapseki Şehitler Camisi ibadete açıldı.

Lapseki Şehitler Camisi ibadete açıldı, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın girişimleriyle yaklaşık bir yıl önce İstanbul Esenyurt Belediyesinin katkılarıyla yapımına başlanan Lapseki Şehitler Camisi ibadete açıldı.

İlçede 366 metrekare alanda yapılan ve geçen hafta cuma namazıyla ibadete açılan cami, mimarisiyle dikkati çekiyor.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a ve Esenyurt Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Cami iç bölümlerinin tamamlandığını belirten Yılmaz, "Biz de bütün vatandaşlarımız, belediyemiz, kamu kurum ve kuruluşları, hayırsever vatandaşlar yani kısacası herkes bu işin içinde. Lapseki Şehitler Camisi'nin kısa zamanda şadırvan, tuvaletler ve çevre düzenlemesini tamamlayacağız. İlçemize sahil hattında güzel bir cami kazandırdığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bülent Turan, Esenyurt, AK Parti, Lapseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Canikli'den CHP'ye IMF tepkisi: IMF özlemi kıyıya vurdu
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan partideki istifalara ilişkin açıklama Davutoğlu ekibinden çarpıcı seçim anketi iddiası: Külliyenin seçim anketine göre yüzde 5.5-6.5 bandındayız İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:33:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lapseki Şehitler Camisi ibadete açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]