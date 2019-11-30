Son Dakika Haberleri: Lapseki Şoförler Odası Başkanı Ergin'den Dünya Şoförler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Lapseki Şoförler Odası Başkanı Ergin'den Dünya Şoförler Günü mesajı - Son Dakika

Lapseki Şoförler Odası Başkanı Ergin'den Dünya Şoförler Günü mesajı

7 saat önce

Lapseki Şoförler Odası Başkanı İbrahim Ergin, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Lapseki Şoförler Odası Başkanı Ergin'den Dünya Şoförler Günü mesajı, System.String[]

Lapseki Şoförler Odası Başkanı İbrahim Ergin, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Sosyal medya hesabından da şoförlere seslenen Ergin, "Gece gündüz demeden araca yüklediği yükü, gideceği yere kadar her türlü zor şartlar altında emek harcayarak ulaştırmaya çalışan şoförlerimizin 30 Kasım Dünya Şoförler Gününü kutlarım. Kazasız belasız, hayırlı yolculuklar ve bereketli işler dilerim" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Lapseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:01 Kaynak: İHA
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