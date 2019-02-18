Lapseki Tarihi Çınarlatı Meydanı Yeniden Hayat Buluyor
1 saat önce
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Tarihi Çınaraltı Meydanı "Eski Lapseki Hayat Buluyor" proje kapsamında yeniden restore edilecek.
Çanakkale
'nin Lapseki
ilçesinde, Tarihi Çınaraltı Meydanı "Eski Lapseki Hayat Buluyor" proje kapsamında yeniden restore edilecek.
Tarihi Çınaraltı Meydanı "Lapseki Hayat Buluyor" proje kapsamında yeniden restore edilecek. Koruma amaçlı uygulama imar planı arasında yer alan özel proje alanı için "Eski Lapseki Hayat Buluyor" çalışmasının Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna gönderilmesi adına belediye meclisi olağanüstü toplandı. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz
Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun meclis gündemine yetişebilmesi için olağanüstü meclis yapıldığını kaydetti. Proje ile birlikte 25 Bin metrekare alanda yapılacak yeni düzenleme ve restorasyon çalışmaları ile Tarihi Çınaraltı Meydanının eski dokusu yeniden canlandırılacak. Başkan Yılmaz, belediye meclis üyelerine verdiği bilgide çalışmaların tamamlanması ile birlikte öncelikli olarak turizmin gelişmesini hedeflediklerini belirterek, projenin esnafa ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağını söyledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak Tarihi Çınaraltının yeni yüzünün hazırlandığı slaytı izleyen meclis üyeleri oy birliği ile projeyi Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna sevk etti. - ÇANAKKALE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:01 Kaynak: İHA
Bakan Varank: 30 Binin Üzerinde İş İmkanı Oluşturacak
İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hatlarının İmar Planları Onaylandı
Son Dakika! Bir Ay Önce Göreve Getirilen CHP Gaziantep İl Yönetimi İstifa Etti
Hackerların Yeni Gözdesi İnternet Bağlantılı Buzdolapları Oldu