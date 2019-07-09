Lapseki Tarım Müdürlüğünde yeni dönem
1 saat önce
Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ali Kaçan atandı.
Lapseki Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:57 Kaynak: İHA
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ali Kaçan atandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde 3 yıl görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Kaçan, Lapseki'ye İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı. Belediye Başkan Vekili Mustafa Kafadar, Ali Kaçan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Kaçan, ilçede başarılı bir çalışma dönemi geçireceklerine inandığını kaydetti. - ÇANAKKALE
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