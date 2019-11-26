Lapseki ve Gelibolu iskeleleri yenilendi

Gestaş Deniz Ulaşım, 12 milyon lirası Çanakkale İl Özel İdaresi desteğiyle olmak üzere son dönemde iskelelere 20 milyon liralık yatırım yapıldı. Bu yatırımlar arasında en önemli hamle, Lapseki- Gelibolu hattında boğaz geçişlerini hızlandıracak mevcut Gelibolu ve Lapseki iskelelerinin yenilenmesi oldu.



Gestaş, 2019 yılı içerisinde Çanakkale Boğaz hattında en çok araç yoğunluğunun yaşandığı Gelibolu-Lapseki hattındaki iki iskelesini genişleterek boğaz ulaşımını hem hızlandırdı, hem de daha konforlu hale getirdi. Gelibolu İskelesi'nin rampa sayısı artırıldı, iskele alanı genişletildi. Böylece Gelibolu İskelesi'ne yanaşacak gemilerin, bir başka gemiyi bekleme süreleri ortadan kalkmış oldu. Gemilerin daha hızlı araç yükleme ve boşaltma yapmasıyla şehir içi trafiği de rahatladı. Lapseki İskelesi'nde de yine 2019 yılı içerisinde zemin güçlendirme, iskele sahası genişletme, rampa sayısı artırma yatırımları gerçekleşti. Son olarak iskeleye yeni bir yolcu salonu, gişe ve idari bina yapılarak modern bir görünüm kazandırıldı. Lapseki iskelesi araç girişi için yan yol oluşturularak şehir içi trafiğinin oluşmasının önüne geçildi.



Bekleme süreleri azaldı



Yenilenen mevcut Gelibolu ve Lapseki İskelesi için görüşlerini paylaşan yaya yolcular, özellikle Lapseki İskelesi'ndeki bekleme alanının kış aylarında büyük kolaylık olacağı; araçlı yolcular ise özellikle Gelibolu İskelesi'nde rampa sayısının artmasıyla bekleme sürelerinin azaldığını dile getirdi. - ÇANAKKALE