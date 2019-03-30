Lapseki'ye Tsm Ek Hizmet Birimi Açıldı
19 dakika önce
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin Dalyan Mahallesine Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Ek Hizmet Birimi açıldı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin Dalyan Mahallesine Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Ek Hizmet Birimi açıldı.
Lapseki'nin Dalyan Mahallesine Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Ek Hizmet Birimi açıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı'nın da ziyaret ettiği birimde 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerde Kalın bağırsak ( kolon) kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlarda rahim ağzı kanseri taraması, enjeksiyon, pansuman, tansiyon ölçümü hizmetleri ücretsiz verilecek. İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı görevli hemşirelerle sohbet ederek ön sağlık taramasından geçti. Lapseki Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Op. Dr. Gökhan Baştürk açılan yeni birim ile Dalyan mahallesindeki sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulunarak, vatandaşlara sağlık hizmetlerinin daha çabuk ulaşacağını kaydetti. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:10 Kaynak: İHA
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