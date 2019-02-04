Son Dakika Haberleri: Lapseki Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Lapseki Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu Yapıldı

45 dakika önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu sonucunda İsmail Sevim yeniden başkan seçildi.

Lapseki Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu Yapıldı, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu sonucunda İsmail Sevim yeniden başkan seçildi.

Lapseki Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu sonucunda İsmail Sevim yeniden başkan seçildi. Sahil Sosyal Tesislerinde gerçekleşen seçimlerde İsmail Sevim ile Suluca Köy Muhtarı Faruk Ahmet Ergin başkan adayı oldu. Yapılan oylamalarda eski başkan İsmail Sevim yeniden Ziraat Odası Başkanlığını kazandı. Toplantıda faaliyet raporları, denetim kurulu raporları ile gelir-gider kesin hesapları ibra edildi. Güven tazeleyen Lapseki Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim destek verenlere teşekkür etti. Olağan Genel Kuruluna katılanlar arasında Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Ak Parti İlçe Başkanı Halil Özer, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, il genel meclis üyeleri, oda başkanları, parti temsilcileri ve üyeler yer aldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:48 Kaynak: İHA

İsmail Sevim, Lapseki ziraat Odası, Lapseki, Güncel
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