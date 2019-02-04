Lapseki Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu Yapıldı
45 dakika önce
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu sonucunda İsmail Sevim yeniden başkan seçildi.
Çanakkale
'nin Lapseki
ilçesinde, Lapseki Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu sonucunda İsmail Sevim
yeniden başkan seçildi.
Lapseki Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu sonucunda İsmail Sevim yeniden başkan seçildi. Sahil Sosyal Tesislerinde gerçekleşen seçimlerde İsmail Sevim ile Suluca
Köy Muhtarı Faruk Ahmet Ergin
başkan adayı oldu. Yapılan oylamalarda eski başkan İsmail Sevim yeniden Ziraat Odası Başkanlığını kazandı. Toplantıda faaliyet raporları, denetim kurulu raporları ile gelir-gider kesin hesapları ibra edildi. Güven tazeleyen Lapseki Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim destek verenlere teşekkür etti. Olağan Genel Kuruluna katılanlar arasında Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz
, Ak Parti
İlçe Başkanı Halil Özer
, MHP
İlçe Başkanı Hüseyin Doğan
, il genel meclis üyeleri, oda başkanları, parti temsilcileri ve üyeler yer aldı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:48 Kaynak: İHA
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