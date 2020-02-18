Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı - Son Dakika

Lapseki Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü bünyesinde yer alan sporcular 2019-2020 sezonunun son sürek avını tamamladı.



Lapseki Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Saffet Sargut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada av takvimi hakkında bilgiler vererek, "Geçtiğimiz sene 17 Ağustos Cumartesi günü başlayan ikinci grup memeliler arasındaki yaban domuzu ve çakal avı önceki gün sona erdi. 12 Ocak Pazar günü Marmara bölgesinde ikinci grup kuşlar arasında yer alan ırkların avlanması yasaklandı. Önümüzdeki süreçte 1 Mart Pazar günü dördüncü grup arasındaki kuşların avlanması yasaklanacak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde 2019-2020 av komisyonu merkezinin çıkartmış olduğu bir takvim var. Gelecekteki nesillere avlak hayvanların neslini tüketmeden bırakmak istiyorsak bu takvime uymak zorundayız. Lapseki'de sertifikalı avcılarımız aldıkları eğitimlerle daha bilinçli av gerçekleştiriyor. Yeni sezonda inşallah resmi takvime göre avcılığa devam edeceğiz" dedi. - ÇANAKKALE