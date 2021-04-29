Lapsekili meyve üreticileri salgınla mücadele için traktörleriyle cadde ve sokakları dezenfekte etti - Son Dakika

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meyve üreticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede belediyeye traktörleriyle destek verdi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yaptığı açıklamada, salgının başlamasından bu yana ilçede herkesin mücadeleye devam ettiğini bildirdi.

Son olarak meyve üreticilerinin kendilerine destek olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Traktörünü alan üreticimiz ilçemizi ilaçlamak için gelmiş. Bu ilaçlamayı meyve üreticilerimizle daha önce bir kez daha yapmıştık. 15-16 meyve üreticimiz ilçemizin tamamını, mahalle, sokak hepsini ilaçladı. Tüm üreticilerimize, bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler ilaçlama anlamında ne gerekiyorsa yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz ne olur evlerinden çıkmasınlar. Belediyemiz tarafından kurulan Vefa Destek Ekibi 7/24 sizler için çalışıyor, telefon edin yeter. Beraber mücadele edersek Allah'ın izniyle bugünler de geçecek, bunu da yeneceğiz."