Lapsekili öğrenciler her ay 100 çöp konteyneri üretiyor - Son Dakika

Lapseki İÇDAŞ Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri her ay 100 çöp konteyneri üretimi yapıyor.

Okul müdürü Boray Geçgil, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurumlarının her geçen gün hazırlanan projeler ile farklı başarılara imza attığını söyledi.

Önceki yıl Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından desteklenen proje kapsamında Fiber CNC lazer kesim makinesi atölyesi kurduklarını belirten Geçgil, şu bilgileri paylaştı:

"Öğrencilerimiz yeni operatörler olarak yetişerek mezun oluyor. Biz bu makine sayesinde bir milimden 22 milime kadar olan saçları kesme kabiliyetine geldik. Biz kendi bünyemizde öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle neden bütün ürün üretmeyelim diye düşündük ve çalışmalara başladık. En çok kullanılan ilçe, belde ve köylerde sıkça kullanılan çöp konteyneri üretmek istedik ve çalışmalara başladık. Artık okulumuzda çöp konteyneri üretmeye başladık, çizim ve projesini okulumuz öğretmenleri yaptılar. Yaptığımız çöp konteyneri 400 litrelik ve aylık üretim kapasitemiz şu an için 100 adet. İlçemiz köylere hizmet götürme birliğine şu an yapmaktayız. Kısa zaman içinde de ürünleri teslim edeceğiz."