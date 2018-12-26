Lapsekili Öğrenciler Kodlamayı Öğreniyor

Çanakkale
'nin Lapseki
ilçesinde, 2018 Troya Yılı kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan Kodla Troya Projesi başladı.
Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
koordinesinde 4 okulda 20 öğrenci tarafından hazırlanan projenin sunumu, Hükümet
Konağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Salonunda yapıldı.
Milli Eğitim Müdür Vekili Aydın
Şafak Kılıçaslan, yaptığı konuşmada, 2018 Troya Yılı kapsamında, tanıtım çalışmalarına katkı sunmak üzere en popüler eğitim konularından olan kodlamayı kullanan bir proje başlattıklarını söyledi.
Amaçlarının, Troya medeniyetini ve Troya Antik Kenti'ni ülkedeki ve diğer ülkelerdeki tüm orta okul ve ortaokul düzeyinde eğitim veren okulların öğrencilerine tanıtmak ve projede gören alan öğrencilerin kodlama becerilerinin gelişmesine katlı sağlamak olduğunu anlatan Kılıçaslan, "Ben projeye destek veren başta sayın kaymakamımız Tahir Şahin, belediye başkanı Eyüp Yılmaz
'a, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz
'a ve proje uygulama ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.