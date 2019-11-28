Lapsekili öğrenciler mesleğe liseden başlayacak

Lapseki İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından desteklenen proje kapsamında hem uygulamalı eğitim alacak, hem de kazanç sağlanacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen, GMKA tarafından desteklenen "Lapseki'nin Geleceği Şekilleniyor" projesi kapsamında başarılı bir çalışmaya imza atıldığını belirtti.

Proje kapsamında okula en güncel teknolojinin takip edilmesi amacıyla CNC lazer kesim makinesinin kazandırıldığını anlatan Turan, "Makinenin alımı ve ilave donatılarla birlikte toplam maliyeti 3 milyona yakın olan bu proje kapsamında alımı gerçekleştirilen 4 kilovatlık CNC lazer kesim makinesi ile 22 milimetre kalınlığındaki siyah demir, çelik ürünler hızlı bir şekilde istenilen motiflerde ve ölçülerde kesilebilmektedir. En ağır demir, çelik öğrencilerimizin elinde şekil alacak. Kurulumu tamamlanan CNC lazer kesim makinesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerimizin ve bölgemizin hizmetine girerek çalışmalarına başlamış, öğrencilerimizle birlikte bölgemizde bu alanda hizmet veren çeşitli kuruluşlarla kesim yapma çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Bu cihaz sayesinde okul öğrencilerinin "CNC Lazer Kesim Operatörü" olarak yetişerek mezun olacağını, bununla beraber bölgedeki sanayiciler ve küçük esnafların bu cihazın vereceği hizmetten yararlanabileceğini vurgulayan Bülent Turan, "Bu makinenin okulumuza kazandırılmasıyla birlikte ilçemizde mesleki eğitimi tercih oranı da artış gösterecek. Lapseki, eğitim yatırımlarının tam kapasiteye ulaşmasıyla farklı bir çehreye dönüşecek." diye konuştu.