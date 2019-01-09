Lapsekili Şehit Başçavuşun İsmi Sokağa Verildi
1 saat önce
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapsekili Şehit Hv. Slh. Mü. Bçvş. Süleyman Emin Önal'ın ismi belediye meclis toplantısında ilçede yer alan 12 Eylül Sokağının yerine verilerek isim değişikliğine gidildi.
Çanakkale
'nin Lapseki
ilçesinde, Lapsekili Şehit Hv. Slh. Mü. Bçvş. Süleyman Emin Önal'ın ismi belediye meclis toplantısında ilçede yer alan 12 Eylül
Sokağının yerine verilerek isim değişikliğine gidildi.
Lapsekili Şehit Hv. Slh. Mü. Bçvş. Süleyman Emin Önal'ın ismi 2019'un ilk belediye meclis toplantısında ilçede yer alan 12 Eylül Sokağının yerine verilerek isim değişikliğine gidildi.
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz
şehidin 1. Ana Jet üst komutanlığında görevli iken, Katapult patlaması neticesinde yaralanarak kaldırıldığı hastanede tedavi görmekteyken şehit düştüğünü hatırlattı. Ardından Eskişehir
hava şehitliğine defnedilen Şehit Hv. Slh. Mü. Bçvş. Süleyman Emin Önal'ın ismi Lapseki Belediyesi meclis kararıyla Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 12 Eylül Sokak ismi değiştirilerek 'Şehit Süleyman Emin Önal' ismi verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Meclis gündeminde yer alan madde hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Bu konuda belediyemize bir şehit yakınlarından bir talep geldi. Bizde bu konuyu kendi içimizde değerlendirdik. 12 Eylül Sokağının ismini değiştirelim dedik. Görevi başında Eskişehir'de şehit düşmüş Hv. Slh. Mü. Bçvş. Süleyman Emin Önal'ın ailesinden de bir talep geldi. Yıllar önce şehit düşen eşimin ismini bir sokağa verebilir misiniz dediler. Bizde uygun gördük ve bu konuyu meclisimize sizlere sunuyoruz" dedi.
Ardından yapılan oylamada oy birliğiyle şehidin ismi Cumhuriyet Mahallesindeki '12 Eylül Sokağının ismini değiştirilerek görevi başında Eskişehir'de şehit düşmüş, Hv. Slh. Mü. Bçvş. Süleyman Emin Önal' ismi verildi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:58 Kaynak: İHA
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