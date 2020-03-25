Lapsekili üreticiler buğdayda yüzde 30 fazla verim bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Lapsekili üreticiler buğdayda yüzde 30 fazla verim bekliyor - Son Dakika Ekonomi

Lapsekili üreticiler buğdayda yüzde 30 fazla verim bekliyor

14 dakika önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Lbu yıl buğday üretiminde geçen seneye göre yüzde 30 fazla rekolte bekleniyor.

Lapsekili üreticiler buğdayda yüzde 30 fazla verim bekliyor, System.String[]

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Lbu yıl buğday üretiminde geçen seneye göre yüzde 30 fazla rekolte bekleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lapseki Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim ile arazilerde incelemelerde bulunduklarını bildirdi.

Geçen yıl 115 bin dekar alanda 150 bin ton civarında tarla bitkisi üretildiğini aktaran Kaçan, şöyle devam etti:

"İlçemizde bahçe bitkileri üretimi de yine aynı yıl 65 bin dekar alanda gerçekleştirilmiş olup, buradan 120 bin ton civarı ürün alındığını öğrendik. İlçe geneli arazi varlığımızın 881 bin dekar olduğunu düşündüğümüzde üretimimizdeki tarla bitkileri, üretim pastasının yüzde 32'lik kısmını oluşturup, yüzde 18'lik bahçe bitkileri üretiminden önce ilk sırada yer almaktadır. Bu haliyle tarla bitkileri ve özellikle buğday üretimimizde önem taşıyan yegane unsurdur."

Kaçan, eldeki verilere bakıldığında bu yıl buğday üretiminin yüzde 30 fazla olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim de buğdayların ikliminin çok iyi gitmesinden, yağışların şiddetli olmayışından dolayı sağlıklı olduğunu anlattı.

Bölgede buğdaylarda hiçbir hastalık olmadığını vurgulayan Sevim, "Buğdayların kökleri adeta cam gibi. Yaşlılarımız kıtlığın kuraklıktan değil çok yağıştan olduğunu söylerler. Çok yerinde bir söz olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çanakkale, Lapseki, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:24 Kaynak: AA

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