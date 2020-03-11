Lapsekili üreticiler

Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezleri arasında yer alan Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki üreticiler, meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla "erkenci şeftali"den umutlandı.

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, ilçelerindeki erken çeşit şeftali ağaçlarının çiçek açtığını söyledi. Üreticilerin erkenci şeftali çeşitlerine çok önem verdiğini ifade eden Kaçan, bunun başlıca nedenin de üreticilerin kış ayları sürecinde meyve ağaçlarını korumak olduğunu anlattı.

Kış dönemindeki 5-6 aylık süreçte ilaç, gübreleme ve budama gibi masrafların çıktığını belirten Ali Kaçan, "İlçemizdeki 35 bin 600 dekar arazide 100 bin tona yakın şeftali üretimi yapılıyor. Ayrıca erkenci, orta ve geççi şeftali çeşitleri de bölgemizde üretilmektedir. İlçemizde erken hasat edilen erkenci şeftali çeşitlerinden orijini İspanya olarak bilinen çeşitlerin Lapseki iklimi koşullarına göre 6 Haziran'da hasadı başlarken diğer çeşitler 15 Haziran, 20 Haziran ve 29 Haziran civarında başlamaktadır. Bölgemizde en yaygın yetiştiriciliği yapılan erkenci ve bol çiçek açan şeftali çeşidimiz May Crest'dir. Halk arasında Menekşe olarak da bilinir. Orijini Amerika olup, meyve içi sarı sert sulu ve aroması lezzetlidir. Hasat zamanı 15 Haziran olarak iklime bağlı değişkenlik göstermekte." dedi.

Yıllık 100 bin ton üretimin 3 milyon adetlik ağaçla sağlandığına işaret eden Kaçan, şöyle konuştu:

"Söz konusu 3 milyon ağacın yüzde 15'e yakını erkenci şeftali. Üreticimiz bu anlamda erkenci türe çok önem veriyor. Kış aylarında meyve bahçelerine yaptığı harcamayı erken geri almaya başlıyor. Yani kış aylarında boşalttıkları kumbarayı doldurmaya başlıyorlar. Biz de Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ekiplerimiz meyve bahçelerini geziyor herhangi bir zararlı madde görüldüğü taktirde üreticilerimizi uyarıyoruz."

Meyve üreticilerinden İsmail Zeybek ise şeftalide erkenci çeşitlerine çok önem verdiklerini söyledi. Bu türün erken para kazandıran bir tür olduğunu kaydeden Zeybek, "Erken cins şeftalilere çok önem veriyoruz. Bu şeftali ne kadar iyi olursa biz o kadar iyi para kazanıyoruz." dedi.