Laptop çantasında 1 milyon 250 bin liralık kokain ele geçirildi

Antalya'da yol uygulaması sırasında durdurulan yolcu otobüsündeki bir şahsın laptop çantasından 1 milyon 250 bin TL değerinde 2 kilo 40 gram kokain maddesi çıktı. Şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Karakol Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne bağlı köpek timi ile birlikte sabah erken saatlerde yol kontrol uygulaması yaptı. Ekipler, İstanbul'dan Antalya'ya gelen bir yolcu otobüsünü sabah 06.30 sıralarında Döşemealtı ilçesinde durdurarak, araç içerisinde arama gerçekleştirdi. Denetim sırasında narkotik köpekleri M.F.S. (43) adlı yolcunun laptop çantasına tepki verdi. Bunun üzerine şahsın çantasını açan ekipler, içerisinde 2 kilo 40 gram kokain buldu. Piyasa değeri 1 milyon 250 bin TL olan kokaine el konulurken, M.F.S. gözaltına alındı. - ANTALYA