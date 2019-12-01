Son Dakika Haberleri: Laptop çantasında 1 milyon 250 bin liralık kokain ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Laptop çantasında 1 milyon 250 bin liralık kokain ele geçirildi - Son Dakika

Laptop çantasında 1 milyon 250 bin liralık kokain ele geçirildi

6 saat önce

Antalya'da yol uygulaması sırasında durdurulan yolcu otobüsündeki bir şahsın laptop çantasından 1 milyon 250 bin TL değerinde 2 kilo 40 gram kokain maddesi çıktı.

Laptop çantasında 1 milyon 250 bin liralık kokain ele geçirildi, System.String[]

Antalya'da yol uygulaması sırasında durdurulan yolcu otobüsündeki bir şahsın laptop çantasından 1 milyon 250 bin TL değerinde 2 kilo 40 gram kokain maddesi çıktı. Şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Karakol Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne bağlı köpek timi ile birlikte sabah erken saatlerde yol kontrol uygulaması yaptı. Ekipler, İstanbul'dan Antalya'ya gelen bir yolcu otobüsünü sabah 06.30 sıralarında Döşemealtı ilçesinde durdurarak, araç içerisinde arama gerçekleştirdi. Denetim sırasında narkotik köpekleri M.F.S. (43) adlı yolcunun laptop çantasına tepki verdi. Bunun üzerine şahsın çantasını açan ekipler, içerisinde 2 kilo 40 gram kokain buldu. Piyasa değeri 1 milyon 250 bin TL olan kokaine el konulurken, M.F.S. gözaltına alındı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:37 Kaynak: İHA
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