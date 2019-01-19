Laptop Ram'ini Masaüstü Bilgisayara Takmak! Üzücü Deneyim
55 dakika önce
Aliexpress te sürekli karşıma çıkan laptop ramini bilgisayar a takmaya imkan tanıyan aparatı deniyorum.
Aliexpress te sürekli karşıma çıkan laptop ramini bilgisayar a takmaya imkan tanıyan aparatı deniyorum.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:09 Kaynak: Youtube
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