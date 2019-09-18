Son Dakika Haberleri: Laptopla uyuşturucu sevkiyatına polis engeli
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Laptopla uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

13 dakika önce

Adana'da narkotik polisleri, laptop içerisine poşetlerle gizlenmiş 80.48 gram metamfetamin ele geçirirken, 1 kişi de tutuklandı.

Laptopla uyuşturucu sevkiyatına polis engeli, System.String[]

Adana'da narkotik polisleri, laptop içerisine poşetlerle gizlenmiş 80.48 gram metamfetamin ele geçirirken, 1 kişi de tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otogarda yaptıkları bir çalışmada, bir otobüsten inen Murat K. (32) ile Hüseyin T.'nin (29) bavullarında ve üstlerinde arama yaptı. Ancak yapılan aramada ilk etapta herhangi bir uyuşturucu maddesine rastlanmadı. Polis bunun üzerine olay yerine hassas burunlu narkotik detektör köpeği getirdi. Köpek, zanlılardan Murat K.'nin bavulundaki laptopa tepki verdi. Bunun üzerine polis laptopu çıkartıp söktü. Polis laptopu açtığında fan kısmından poşet içinde 80.48 gram metamfetamin ele geçirdi. Polis uyuşturucuya el koyup iki zanlıyı da gözaltına aldı.

Emniyete getirilerek sorgulanan zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Murat K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Hüseyin T. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Narkotik, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
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