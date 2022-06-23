Plaj işletmesi yanarken onlar duş almaya devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

Plaj işletmesi yanarken onlar duş almaya devam etti

23.06.2022 15:07

Plaj işletmesi yanarken onlar duş almaya devam etti Plaj işletmesi yandı, yüzenlerin umurunda olmadı Lara bölgesindeki plaj işletmesinin alev topuna döndüğü anlar kameralara yansıdı Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında işletme kullanılamaz hale geldi Antalya'nın Lara bölgesindeki bir...

Plaj işletmesi yanarken onlar duş almaya devam etti

Plaj işletmesi yandı, yüzenlerin umurunda olmadı

Lara bölgesindeki plaj işletmesinin alev topuna döndüğü anlar kameralara yansıdı

Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında işletme kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'nın Lara bölgesindeki bir plaj işletmesi, meydana gelen yangında kullanılamaz hale geldi. Rüzgarın etkisiyle alev topuna dönen işletme kısa sürede kül oldu. Yangın esnasında bazı vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi duş almaya ve denizde yüzmeye devam ettiği görüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bir plaj işletmesinde çıktı. İşletmenin restoran bölümünde patlamalarla başlayan yangın kısa sürede tüm işletmeyi sardı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, itfaiye yangına farklı noktalardan müdahale etti. Yanıcı ve parlayıcı maddeler nedeniyle işletme küle döndü.

Bu sırada sahilde bulunan vatandaşlar korku içinde plajı terk etti. Personel ve vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Rüzgarın sık sık sık yön değiştirmesi nedeniyle itfaiye maske ile yangına müdahale etti. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman kentin birçok noktasından görüldü. Yoğun dumana maruz kalan ekipler zor anlar yaşadı. Bir çalışan, çeşme hortumu ile yangını söndürmeye çalıştı.

Yangına aldırmadan yüzdüler

Bazı vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi duş almaya ve denizde yüzmeye devam ettiği görüldü. Çalışanlar ise itfaiyenin müdahalesini endişeli gözlerle izledi. Dumandan etkilenen bir itfaiye erinin suyla kendine gelmeye çalıştığı görüldü. İtfaiye yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü. Yaralının olmadığı yangında işletme kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

"Mangal yandığını düşündük"

Yangını gören İbrahim Işık, "Yeni gelmiştik plaja, yer ararken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Mangal yandığını düşündük. Ama kısa sürede her yer yandı. Restoran ve marketti yanan yer. Denizdeydik korktuk, biraz uzaklaştık. Bazı vatandaşlar korkarak kaçtı. Yangın çok büyüktü" diye konuştu.

"Saniyeler içinde yandı"

Yangına sahilde yakalanan Emre Savaşır, "Sahile indik birkaç dakika içinde inanılmaz bir alev aldı. Herhalde tahminimce tüp patladı. Saniyeler içinde yandı. Önlem alınsaydı bu kadar uzun sürmeyebilirdi. 2-3 dakika içinde yandı. Biz çok korktuk, herkeste panik halinde dağıldı. Biz de korktuk. Önlemimizi aldık geriye çekildik. İşletmeler yandı" dedi.

YORUMLAR
500
Gaz kaçağıyla başlayan yangında plaj işletmesi küle döndü Gaz kaçağıyla başlayan yangında plaj işletmesi küle döndü Antalya'da plaj işletmesinde korkutan yangın Antalya'da plaj işletmesinde korkutan yangın
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Plaj işletmesi yanarken onlar duş almaya devam etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 15:54:04. #1.11#
SON DAKİKA: Plaj işletmesi yanarken onlar duş almaya devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement