Son Dakika Haberleri: Lara, Demrelileri Coşturdu

Lara, Demrelileri Coşturdu

50 dakika önce

Antalya'nın Demre ilçesinde Belediye başkanı Süleyman Topcu'nun daveti üzerine sahne alan sanatçı Lara sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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Antalya'nın Demre ilçesinde Belediye başkanı Süleyman Topcu'nun daveti üzerine sahne alan sanatçı Lara sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. 2 saat sahnede kalan Lara, söylediği hareketli parçalarla seyircileri coştururken, yaptığı danslar ile de seyircilerin beğenisini topladı. Konsere yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Pop Müzik sanatçısı Lara Demre ilçesinde daha önce de konser verdiğini ancak bu muhteşem kalabalık karşısında büyülendiğini söyleyerek, "Görüyorum ki izleyenler arasında bebek denecek yaştan 80'i aşmış vatandaşlarımız var. O yüzden bende her kuşağa ayrı ayrı şarkılar söyleyeceğim." dedi.

Konser sonrası Cumhur İttifakı Demre Belediye Başkan Adayı, Mevcut Başkan Süleyman Topcu, Lara'ya çicek ve tablo hediye etti, birlikte vatandaşlara karanfil attılar. Belediye Başkanı Süleyman Topcu, konserin ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Lara'yı en kısa zamanda Demre'de tekrar görmek istediklerini söyleyerek Yörük Göçü Festivaline davet etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:54 Kaynak: İHA

Antalya, Demre, Magazin
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