Lara Filmi

Lara’nın 60. doğum günü, bu zamana kadar kutladığı günlerden farklı bir anlam içermektedir. Lara’nın oğlu Viktor, ilk piyano konserini tam da annesinin doğum gününde verecektir. Oğlu için bir müzik kariyeri çizen Lara, bu özel günün doğum gününe denk gelmesinden ayrıca memnundur. Lara, bu özel gün için ne kadar mutlu olsa da o kadar da endişelidir. Konsere bir hafta kala oğlu ile iletişim kuramayan ve konserin kendisini pek tatmin etmeyeceğini düşünmeye başlayan Lara, bu günü kurtarmak için harekete geçmeye karar verir. Konserin satılmayan tüm biletlerini alan Lara, tanıştığı herkese biletleri hediye eder. Lara, bu geceyi unutulmaz kılmaz için ne kadar çaba sarf etse de işler bir o kadar kontrolünden çıkar.
Yönetmen: Jan Ole Gerster
Senaryo: Blaz Kutin
Oyuncular: Corinna Harfouch, Tom Schilling, Volkmar Kleinert, André Jung, Gudrun Ritter, Rainer Bock, Susanne Bredehöft, Maria Dragus, Mala Emde, Mark Filatov, Edin Hasanovic, Steffen Jürgens, Alexander Khuon, Tina Pfurr, Birge Schade, Hildegard Schroedter, Johann von Bülow, Stephan Taubert
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Lara
Yapımcı Firma: Schiwago Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Almanya
Orijinal Dili: Almanca
Filmin Süresi: 98 dk.
Dağıtıcı Firma: Filmartı Film
Vizyon Tarihi: 20.12.2019
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